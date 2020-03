Sparta en Feyenoord trainen achter gesloten deuren

De trainingen bij de Rotterdamse clubs Feyenoord en Sparta zullen tot het einde van deze maand achter gesloten deuren plaatsvinden. De eredivisieclubs doen dat uit voorzorg in verband met de verspreiding van het coronavirus.

Tot 1 april is er geen competitievoetbal op de Nederlandse amateur- en profvelden. De KNVB gaf eerder al aan dat het hoopt dat deze duels kunnen worden ingehaald in het blok na de volgende interlandbreak, dus ergens in april.

Tot die tijd trainen onze regioclubs vooralsnog wel gewoon door, alleen zijn er geen supporters welkom bij die trainingssessies.

Vrijdagochtend werd bekend dat ook de UEFA heeft besloten om alle duels in de Champions League en Europa League van volgende week te schrappen. Door deze beslissing wordt ook de loting voor de kwartfinales, die op 20 maart zou zijn, uitgesteld.

Over het doorgaan van het Europees Kampioenschap voetbal in juni is nog geen besluit genomen.