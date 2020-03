'Kaartje voor afgelast evenement? Vraag je geld niet terug'

Heb je een kaartje voor een evenement dat niet door gaat? Voor een concert of toneelstuk bijvoorbeeld? Vraag dan geen geld terug. Dat is een oproep die door medewerkers uit de culturele sector en betrokkenen vrijdagochtend massaal wordt gedeeld.

Honderden evenementen gaan niet door in de regio de komende weken. Achter de schermen zorgt dat voor grote problemen, omdat er plotseling geen geld binnenkomt. Instanties en betrokkenen kunnen eventueel niet teruggevraagd geld daarom goed gebruiken.

"Zeker als het om geld gaat dat je kunt missen, is het een goed idee om dat te beschouwen als donatie'', legt Rotterdammer Cathelijne Beijn uit. "Het is keihard nodig. Misschien dat je van vijftig euro denkt: dat kan ik anders besteden, dat begrijp ik. Maar als het om een paar tientjes gaat kan het misschien wel. Voor de zalen is dat zo belangrijk."

Beijn is zelf werkzaam in de culturele sector en haar partner, jazzartiest Benjamin Herman, moest zijn concertagenda ook leegmaken. Volgens haar kosten alle maatregelen de sector tienduizenden euro's per week.

De oproep om geen geld terug te vragen is volgens haar dan ook een oproep tot solidariteit. "We doen het allemaal samen, we zijn met elkaar verbonden. Iedereen beseft zich dat. Het gaat ons allemaal aan."

Blij met oproep

Organisatoren zijn blij met de oproep. "Dit helpt", zegt Harry Hamelink. Hij programmeert concerten, zoals die van De Jeugd van Tegenwoordig in het Rotterdamse poppodium Annabel. Dat zou eind maart plaatsvinden. "De kunstwereld en de uitgaanswereld zitten met een enorm financieel probleem nu. Als je je geld niet terug vraagt is dat zeer sympathiek. Het zet zeker zoden aan de dijk.''

Hamelink ziet de oproep overal opduiken. Hij maakt er wel een kanttekening bij: "Dit geldt natuurlijk alleen als je het je kunt veroorloven. Dan is het heel sympathiek."