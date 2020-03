Emnes in conflict met Turkse club: 'Ik ga niet meer terug'

Marvin Emnes is weer in Nederland. De voormalig aanvaller van Sparta had dat liever in andere omstandigheden gedaan, want de Rotterdammer heeft een conflict met zijn Turkse club Akhisarspor.

In de zomer van 2017 tekende hij een contract voor drie jaar bij Akhisarspor. Al ruim een jaar speelt Emnes geen wedstrijd meer. Daardoor denken mensen dat Emnes geen club heeft, maar dat is niet zo.

'Ik ga niet meer terug'

Toen Emnes een nieuw contract bij Akhisarspor weigerde, ging het volgens hem mis. Door de problemen bij Akhisarspor kan Emnes niet zomaar naar een andere ploeg. "Akhisarspor zegt dat ik een contract heb, maar ik zeg dat ik geen contract heb", stelt Emnes. "Het is een vage situatie."

Over zijn situatie in Turkije wil Emnes niet veel kwijt: "Maar wat ik wel kan meegeven, is dat er dingen niet op papier staan. Als je ergens een contract tekent, dan krijg je te maken met regels. Dan moeten de speler en de club daar aan houden. In dit geval is het vanuit de kant van de club op vele manieren niet gebeurd."

Komende zomer loopt het contract van Emnes af. "Maar er zijn dingen voorgevallen waarom ik niet meer naar die club terug ga."

We spraken Emnes niet alleen over zijn conflict met Akhisarspor, maar ook langer over Sparta-Feyenoord: de wedstrijd waarin Emnes tijdens het seizoen 2007/2008 zijn belangrijkste goal namens Sparta scoorde. Een uitgebreide reportage over Emnes zie je later op onze kanalen.