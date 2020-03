Poll: Besluit om scholen open te laten is een goed idee

Gisteren kondigde de regering veel maatregelen aan om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Eén van de opvallende besluiten was om de scholen open te laten.

Veel leraren, schoolbesturen en ook ouders vinden dit onbegrijpelijk. De richtlijnen zijn volgens hen niet duidelijk. In veel omringende landen zijn de scholen wel gesloten. Burgemeester Aboutaleb heeft al aangegeven dat de leerplichtambtenaar geen boetes zal geven aan ouders die hun kinderen thuis laten.

Veel ouders besluiten hun kinderen op eigen initiatief toch thuis te houden. In de regio is het rustiger op veel scholen.

Veel politieke partijen uiten kritiek op het besluit. Rutte pareert dat tot nu toe. "We nemen steeds alle maatregelen die nodig zijn bij de fases waarin we zitten. We moeten continu afwegingen maken en gaan daarbij af op adviseurs. Het is niet zo dat omdat het nu sneller gaat dan we dachten we achterlopen", zei de premier.

Wat vind jij?