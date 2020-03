Staking bij bulkoverslagbedrijf EBS

De honderdvijftig werknemers van het Rotterdamse bulkoverslagbedrijf EBS hebben vrijdagmiddag het werk neergelegd. Zijn begonnen hun actie nadat de directie niet in ging op het ultimatum dat vakbond FNV stelde in de cao-onderhandelingen.

"We hoopten dat het niet zover hoefde te komen", zegt FNV Havens-bestuurder Cees Bos, "maar als ze niet willen horen dan moeten ze maar voelen."

De onderhandelingen over een nieuwe cao lopen sinds november. Inzet is onder meer een loonsverhoging van 3 procent per jaar, bovenop de automatische prijscompensatie. Ook wil de bond dat voldoende personeel beschikbaar blijft om de werkdruk aan te pakken.

EBS biedt volgens de bond 2,5 procent voor 2020 en 1 procent voor 2021.

EBS is onderdeel van de HES-groep en heeft in Rotterdam twee terminals. Het bedrijf slaat agrarische producten, kolen en houtpellets over voor productiebedrijven.