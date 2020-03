Marktkooplieden overwegen stap naar de rechter na schrappen weekmarkt door corona

John Stoel vertegenwoordigt de marktkooplieden in Dordrecht

Frank Ruizendaal bij zijn marktkraam in Schiedam

De gedupeerde marktkooplieden in Dordrecht hebben de hulp ingeschakeld van de Centrale Vereniging Ambulante Handel (CVAH). Zij sturen de gemeente Dordrecht vandaag een brief. Daarin verzoeken ze de markt toch door te laten gaan. Anders overwegen ze een stap naar de rechter.

"Op grote schaal worden nu markten afgelast," zegt Martijn van Meppelen Scheppink van het CVAH. "Marktondernemers zijn daar de dupe van. Een winkel als Primark of Albert Heijn mag wel open blijven, terwijl het medische risico daar groter is dan op de markt in de open lucht."

Als voorbeeld geeft het CVAH Milaan. Zelfs daar, waar een uitgebreidere lockdown geldt, is de openbare markt gewoon open, zegt Van Meppelen Scheppink. Daar wordt met getekende voetstappen aangegeven waar de klanten moeten staan en hoeveel afstand zij moeten houden tot elkaar.

De gevolgen zijn voor veel marktkooplieden financieel aanzienlijk. Frank Ruizendaal, een vishandelaar uit Spakenburg, staat wekelijks op de markt in Schiedam en op tal van andere plekken. "Maar zes van de tien locaties waar ik sta, is de markt nu afgezegd. Dit kost mij tienduizenden euro's."

De kooplieden in Dordrecht zetten grote vraagtekens bij de 'draconische maatregel' van de gemeente om de weekmarkt te verbieden. "Er staat bij geen enkele kraam honderd man", legt John Stoel uit, die namens de marktkooplieden het woord voert. "Het zijn er maximaal drie of vier en die kunnen echt wel een meter afstand houden."

Wouter Kolff, de burgemeester van Dordrecht, heeft inmiddels via Twitter gereageerd op de onrust die is ontstaan.