Bekerfinale blijft voorlopig staan met publiek

Dick Advocaat bij een persconferentie in het bekertoernooi

De geplande bekerfinale tussen Feyenoord en FC Utrecht op zondag 19 april blijft voorlopig op de agenda staan, met de aanwezigheid van supporters van beide volksclubs. De KNVB streeft nog altijd naar een volledige hervatting van het Nederlandse profvoetbal met publiek in de stadions.

Als het blijft bij de huidige maatregelen tegen de uitbraak van het coronavirus, dan verwacht de voetbalbond dat de geschrapte voetbalduels na 1 april kunnen worden ingehaald.

Mochten er nog meer, of langere, maatregelen volgen, dan wordt de competitie afgemaakt zonder publiek in de stadions. Onze regioclubs trainen voorlopig achter gesloten deuren en bereiden zich zonder openbare trainingen voor op de hervatting van de competities. Bij Sparta zijn de trainingen tot maandag geschrapt.

Competitie wordt hoe dan ook afgemaakt

Er is op dit moment geen scenario waarbij de eredivisie en eerste divisie dit seizoen niet wordt afgerond. De KNVB laat weten dat de optie om de huidige standen als eindstanden te laten gelden, of het niet uitspelen van de competities, vooralsnog niet aan de orde is.