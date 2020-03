Musea dicht, evenementen afgelast, niet naar voetbal of de markt. Blijf zaterdag gewoon wat langer in bed met Chris Natuurlijk op de radio van 08.00 tot 09.00 uur.



Voorstellingen en evenementen geschrapt, musea en theaters gesloten, sportwedstrijden en trainingen afgelast door corona-maatregelen. Wat kan nog wel? Wat langer in bed liggen natuurlijk. Maar dan wel onder een diervriendelijk dekbed, zonder dons van gans en helemaal plantaardig.





Pak een boek

Of pak, net als Chris Natuurlijk, een boek uit de kast. Een boek over de Biesbosch van Geke van de Merwe.

Varend op een bootje in de Biesbosch spreekt Chris Natuurlijk met boswachter Jacques van der Neut en met de schrijfster van het boek over "Leven en overleven in de Biesbosch". Uit het archief van Chris Natuurlijk.

Zeg, weet jij nog een leuke tent?

Uit eten kan (voorlopig) nog wel. En blijf je liever thuis, dan kun je er altijd nog over lezen in Tafeltje aan de Maas van Wim de Jong en Zeg, weet jij nog een leuke tent? van Frank van Dijl. De Rotterdammers zijn te gast in Chris Natuurlijk om te vertellen over hun gebundelde restaurantrecensies.





Schiebroekse dwergvleermuizen in wetenschappelijk tijdschrift

Niels de Zwarte en Garry Bakker - ecologen bij Bureau Stadsnatuur Rotterdam - publiceren binnenkort een artikel in een wetenschappelijk online tijdschrift over het gedrag van dwergvleermuizen in Rotterdam-Schiebroek. De ecologen hebben een kraamseizoen lang met thermische camera's en geluidsopnames de dwergvleermuizen gevolgd. Het congres volgend weekeind in Berlijn waarop de ecologen hun onderzoek naar dwergvleermuizen zouden presenteren, is door de corona-pandemie uitgesteld, maar de publicatie van het artikel gaat gewoon door.

Luister zaterdag 14 maart van 08.00 tot 09.00 naar Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond.