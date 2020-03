Robert stierf vlak voordat zijn droom uitkwam

De 27-jarige Robert Hendrix uit Rotterdam sprong op 13 april 2019 zijn dood tegemoet, toen zijn woning aan de Hilledijk in brand stond. De benedenbuurman staat vrijdag terecht voor brandstichting. Familie van Robert herdacht hem in de rechtszaal. “Hij was een bloemknop die zou gaan bloeien."

De brand is ontstaan op de eerste verdieping, boven een kapsalon aan de Rotterdamse Hilledijk. De recherche heeft hout, karton en motorbenzine gevonden. Daarmee staat vast dat de brand is aangestoken.



Huurder Kenan B.(55) is vlak voor het ontstaan van de brand elf minuten in de woning geweest. Camerabeelden laten zien dat er na hem niemand in en uit ging. Daarom gaat justitie er vanuit dat hij de dader is. De advocaat van Kenan B. wijst op de achteruitgang van de woning: daar hingen geen camera’s. Is daar een andere persoon naar binnengegaan? Zijn cliënt ontkent in ieder geval.

Val

Het vuur verspreidde zich die 13de april naar de tweede verdieping, waar bewoner Robert Hendrix geen kant op kon. “Hij zat in de val, was letterlijk in een vuurzee terechtgekomen”, zegt zijn vader in de rechtszaal. Hendrix sprong van tien meter naar beneden en overleed nog diezelfde dag.

Zowel zijn vader als moeder vertelt dat Robert op een belangrijk moment in zijn leven stond. “Hij had net een baan en zijn game ‘Rising Legends’ was zo goed als af en zou worden uitgebracht bij Nintendo. Helaas werd een abrupt einde aan zijn droom gemaakt."

Zijn ouders en zus spreken over dagelijkse nachtmerries sindsdien, over lichamelijke en geestelijke klachten. Voor hen staat vast dat Kenan B. de dader is. Vader: "Een jongeman van 27 jaren heeft hij de dood ingejaagd. Hij betuigt geen spijt en is empathieloos."

Zijn moeder vertelt dat er in de slaapkamer in het ouderlijk huis nog een speciaal hoekje is voor Robert. " 's Morgens kijk ik naar zijn foto en zeg goedemorgen. Lachend kijkt hij mij aan. Voor mij zal Robert altijd iemand blijven om mijn verhaal bij kwijt te kunnen."

Kenan B. zegt in een reactie dat hij meeleeft met de familie. “Maar ik heb er niets mee te maken. Ik weet niet wat er is gebeurd.”

Strafeis

Later vanmiddag komt justitie met een strafeis. Dan wordt duidelijk welk motief wordt gezien achter de fatale brand. Kenan B. sloot enkele maanden voor de brand een inboedelverzekering af. Een getuige heeft gezegd dat hij werd afgeperst door Bulgaren. De Rotterdammer heeft twee kinderen wonen in Bulgarije. Zelf ontkent hij dat hij werd afgeperst.