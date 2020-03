Albert Schweitzer neemt maatregelen: alleen nog zorg voor coronapatiënten en andere acute gevallen

Het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht neemt nieuwe maatregelen om het coronavirus te kunnen beheersen. Daarom gaat alleen acute zorg door. Alle andere zorg wordt geschrapt.

"Vanaf maandag 16 maart vinden geen geplande, niet-spoedeisende operaties en onderzoeken meer plaats", staat op de website van het ziekenhuis. "Ook worden alle poliklinische afspraken afgezegd die uitgesteld kunnen worden of ze vinden telefonisch of via een beeldverbinding plaats. Alleen bezoek aan het spreekuur dat écht niet kan wachten, gaat door." Acute zorg gaat wel gewoon door.

Speciale corona-afdeling

Het ziekenhuis heeft een 'cohortafdeling' gevormd. Daar zullen alle patiënten die positief zijn getest op corona worden opgenomen en verpleegd. Die afdeling is alleen toegankelijk voor coronapatiënten en zorgverleners en is verboden voor bezoekers.

De intensive care-afdeling wordt opgeschaald en bereidt zich voor op grotere aantallen patiënten die beademd moeten worden.

Hele maand maart

Patiënten die mogelijk het virus hebben, worden opgevangen op de afdeling Observatorium. De maatregelen gelden voor de hele maand maart.

Volgens een woordvoerder wordt een deel van de zorg al vrijdag afgeschaald. Op andere afdelingen gebeurt dat met ingang van maandag.