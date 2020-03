Mensen zijn massaal aan het hamsteren: 'Situatie is grimmig'

Premier Rutte riep donderdag op om het vooral niet te doen, maar vrijdag wordt er toch massaal gehamsterd in supermarkten. En dat leidt tot lege schappen en drukte in de winkels.

De schappen die normaal vol staan met toiletpapier, schoonmaakmiddelen of houdbaar voedsel raken in rap tempo uitverkocht, merken onze verslaggevers.



Bij de AH XL in Hillegersberg is het het toiletpapier weliswaar in de bonus, maar daar heb je weinig aan als de schappen leeg zijn. Ook het broodschap is rond het middaguur al helemaal uitverkocht.

Foto: M.S.

"De situatie is grimmig", zegt een klant tegen Rijnmond. "Mensen lachen en maken foto's, maar gaan van hot naar her om nog spullen te pakken. Het is een glijdende schaal. Er is stiekem best wel een beetje paniek, maar de mensen houden hun fatsoen nog. Dat kan wel snel wijzigen", zegt hij.