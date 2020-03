Frédérique Spigt dupe van coronamaatregel: 'Dit is niet waar, dacht ik'

De overheidsmaatregel die voorschrijft dat evenementen die meer dan honderd personen trekken moeten worden afgelast, hakt er bij artiesten flink in. Zij zitten een dag na het besluit met de handen in het haar. Ook Frédérique Spigt, die net bezig was aan een concertreeks, is flink geschrokken.

''Ik zal je eerlijk zeggen: ik raakte een beetje in shock toen ik het hoorde'', vertelt ze. "Ik zat in de auto toen ik Rutte dit hoorde meedelen. Het moest echt even indalen."

Niet gek, want Spigt was juist de afgelopen weken volop actief. "Ik zat in de allerdrukste week van de tournee! Het was deze week net even heel hectisch. Ik kon het niet bevatten allemaal. Dit is niet waar, dacht ik."

'Stofzuigen en doorgaan'

Spigt: "Dit doen we niet voor niks. Er zijn natuurlijk voorbeelden om ons heen. We moeten echt voor elkaar gaan zorgen. Dit heeft toch ook iets dat ons verbindt, vind ik. Dit komen we te boven! Maar ja, het is gek. Opeens is het klaar. Het is nu opruimen, stofzuigen en doorgaan. Zo simpel is het."

Boos is Spigt overigens niet over de maatregel die haar hard raakt. De tuin, daar zal ze zich op richten. "Na de winter is daar genoeg werk in te doen en ik wil ook gaan wandelen met de hond. Heerlijk.''

'Ik hoop dat mensen niet ziek worden'

Of ze de geschrapte optredens daarna kan inhalen weet ze nog niet. Daar is nog veel onduidelijk over. "Ik hoop werkelijk waar dat de optredens die ik ga missen in te halen zijn, maar ik vrees het ergste. Maar ik denk nu toch vooral: ik hoop dat mensen niet ziek worden.''

Of ze de rust ook gaat gebruiken om meer gedichten te schrijven weet ze nog niet. "Eerst maar even bijkomen.''