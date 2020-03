Terugkijken: extra Corona-uitzending van Rijnmond

Rijnmond maakte vrijdagmiddag deze speciale uitzending over de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus in onze regio.





Naast bijdragen van onze verslaggevers kwamen ook een aantal deskundigen aan het woord. Viroloog Ab Osterhaus gaf zijn mening over de recente ontwikkelingen van het virus en gaf tips over hoe we besmetting zoveel mogelijk kunnen voorkomen.

Onze havenverslaggever Jelle Gunneweg vertelde wat de gevolgen van het virus zijn voor de haven. En expert crisisbeheersing Menno van Duin gaf zijn mening over de genomen maatregelen en over de vraag hoe we paniek onder de bevolking kunnen voorkomen.