Zo gaat de Rotterdamse haven om met de gevolgen van de coronacrisis

Belangenvereniging Deltalinqs heeft alle afspraken met meer dan vier mensen afgezegd tot het einde van de maand. Kantoorpersoneel werkt zoveel mogelijk thuis. "En dat kan bij ons gelukkig. Als de grootste haven van Europa maar blijft draaien", zegt directeur Bas Janssen.

Spido: maken vaker schoon en houden afstand

Bij Koninklijke Spido volgen ze de nieuwe richtlijnen om groepen groter dan honderd personen te vermijden. Directeur-eigenaar Leo Blok: "We hebben de maximale capaciteit van onze rondvaarten aangepast. We zien geen reden om de rondvaarten helemaal af te lasten. We maken wel vaker schoon, houden afstand tot onze gasten aan boord en volgen alle andere RIVM-instructies."

Volgens de eigenaar heeft hij geen andere keuze. "Onze personeelskosten gaan gewoon door. Veel klanten hadden de afgelopen weken al boekingen afgezegd en verplaatst naar het najaar. Dat lijkt fijn, maar dan kunnen we tegen die tijd geen nieuwe boekingen meer aannemen. Als dit heel lang gaat duren, gaan we dat financieel flink voelen."

Horeca heeft minder klanten

Ook de horeca in de haven merkt de invloed van corona. "Bedrijfsborrels zijn geannuleerd, lunches vinden minder plaats", zegt Leen van Popering van Brasserie De Rotterdammer in de Botlek. "Ik kijk het nog even aan, maar ben sinds gisteren wel angstiger. Er komen hier truckers uit heel de wereld, je weet het maar nooit. En ik voel me wel verantwoordelijk voor mijn personeel."

Buurman Botlek Stores, de supermarkt voor zeevarenden, ziet ook het aantal klanten verminderen. "Mensen mogen de schepen niet meer af. Sommige terminals houden de poorten dicht."

Business as usual voor Stena Line

Maar op vitale plekken is het business as usual. Fabrieken en raffinaderijen blijven draaien. Op de kades worden nog steeds containers geladen en gelost. Ook de ferrymaatschappijen varen volgens dienstregeling. "Net als de tram, de bus en de metro," reageert woordvoerder Ruud Nijhout van Stena Line nuchter.

"De vrachtwagens moeten de winkels wel kunnen blijven bevoorraden." Neemt niet weg dat de maatschappij wel een daling in het aantal boekingen ziet, vooral bij de toeristen. "Niet massaal, maar wel iets meer in deze toch al rustige maanden februari en maart."

Ook hier geldt aan boord van de schepen dat er extra hygiënemaatregelen zijn getroffen. De passagiers worden via posters geïnformeerd, er wordt vaak schoongemaakt en er hangen overal zeeppompjes. "We zijn over de hele linie extra alert, ook in de keuken. We hebben gelukkig nog geen coronaslachtoffer geconstateerd."

Exxon Mobil: fabrieken niet zomaar stilleggen

"Onze fabrieken kun je niet zomaar stilleggen", aldus Ellen Ehmen van Exxon Mobil. "Soms staan ze wel stil voor onderhoud, maar dat is dan al maandenlang voorbereid."

Het kantoorpersoneel blijft wel vaker thuis, vergaderingen worden beperkt en bezoeken aan kantoor worden afgezegd. Wie zich niet lekker voelt, mag naar huis en hygiënemaatregelen zijn weken geleden al ingevoerd op advies van het RIVM en de GGD.

Jubileumfeest geschrapt

Bij de Koninklijke Roeiers Vereeniging Eendracht balen ze enorm. Alle festiviteiten in het kader van 125-jarig jubileum zijn afgeschaft. Klanten hebben alle boekingen voor de rondvaartboot KRVE71 afgezegd. Ook de hygiënemaatregelen zijn verzwaard.

"We varen niet meer met passagiers in de stuurhut. Die moeten buiten aan dek blijven. Ook wisselen we zo min mogelijk met roeiers op de operationele vloer. We hopen daarmee het aantal besmettingen te beperken. Als er eventueel veel collega's in quarantaine moeten, passen we de roosters binnen veilige marges aan. De scheepvaart moet immers zolang mogelijk veilig kunnen doorgaan", aldus Erik de Neef van de KRVE.

'Spoeling wordt dunner' bij Zeehavenpolitie

Ook de Zeehavenpolitie bestaat dit jaar 125 jaar. Maar de jubileumactiviteiten staan later dit jaar gepland, dus daar maakt hoofdinspecteur Cees van Dijk zich vooralsnog geen zorgen over. Wel of de personele bezetting op orde blijft.

Van Dijk: "De spoeling wordt langzaam dunner, met zieken, collega’s uit Brabant en afdelingen elders in het Korps die beroep op onze doen. We blijven ons inzetten op belangrijke zaken, maar spontane acties en intensieve controles zoeken we nu even niet op."

Ter preventie neemt het personeel ook een andere ingang dan de zeevarenden en mogen er nooit meer dan vijf mensen tegelijk in een ruimte aanwezig zijn.