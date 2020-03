Tony van H. blijft drie maanden langer in voorarrest. De 52-jarige Rotterdammer ontsnapte twee weken geleden uit de Kijvelanden. Zijn kompaan Dennie M. kwam om het leven bij een vuurgevecht met de politie in het Gelderse Ochten.

Van H. wordt verdacht van gijzeling en bedreiging. De Rotterdammer zit al langer in tbs-klinieken. Hij keerde in 2016 niet terug van proefverlof en pleegde daarna een overval op een bakkerij in Brielle.