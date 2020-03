Werknemers Erasmus MC niet besmet geraakt met coronavirus tijdens werk

De vier werknemers van het Erasmus MC in Rotterdam die zijn besmet met het coronavirus hebben dit niet opgelopen tijdens hun werkzaamheden in het ziekenhuis. Zo laat Ernst Kuipers van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis weten aan Rijnmond.

"Voor elk van de vier weten we nu dat ze het opgelopen hebben buiten het ziekenhuis, bijvoorbeeld tijdens een skivakantie in Noord-Italië." Ze zitten allemaal in thuisisolatie.

Volgens Kuipers reageert de rest van het personeel heel rustig op de situatie. "En met heel veel respect voor de collega's." Hij legt uit dat er een aantal informatiebijeenkomsten zijn georganiseerd, waar het personeel de kans kreeg om vragen te stellen. "Dit was online, via een livestream."

Reguliere patiëntenzorg

In het ziekenhuis liggen momenteel vier mensen die besmet zijn met het coronavirus. "Tot nu toe zijn wij in staat geweest om de reguliere zorg te continueren." Hij vervolgt: "Afgelopen week zijn alle normale operaties doorgegaan en de inzet is om ervoor te zorgen dat dit zo lang mogelijk lukt."

Wel wordt er door het ziekenhuis ingezet op minder bezoek. En waar mogelijk worden spreekuren omgezet naar telefonische spreekuren. "Dat kan niet voor iedereen, maar voor een hele hoop patiënten kan dit wel."

Tekort medische middelen

De vraag naar beschermingsmiddelen zoals bijvoorbeeld mondkapjes, brillen, schorten en handschoenen is groot. Dit geldt ook voor middelen die nodig zijn om te testen op het virus.

"Wij zien dat in regionale ziekenhuizen en ook in ziekenhuizen in Brabant op sommige van deze onderdelen echt acute tekorten ontstaan." Het Erasmus MC helpt de ziekenhuizen met het leveren van deze producten.

"Tegelijkertijd moet je dan al kijken naar hoeveel dagen je vooruit kunt. En kunnen we extra materialen uit het buitenland krijgen? Daar zijn onze mensen continu mee bezig", zegt Kuipers.

