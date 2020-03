Corona en de kerk: dienst Molenaarsgraaf gaat gewoon door, Oud-Beijerland kiest voor livestream

De stoelen in het kerkgebouw van de Evangelische Gemeente Hoeksche Waard in Oud-Beijerland blijven de komende zondagen leeg. De zevenhonderd bezoekers van de kerk kunnen de dienst wel volgen via een livestream.

Geen makkelijk besluit, vindt kerkoudste Chris Wiegeraad. "Want we willen natuurlijk wel graag een toevluchtsoord zijn, zeker in een tijd waarin mensen angstig zijn en op zoek zijn naar steun en vertrouwen. Maar de bijbel roept op om gehoorzaam te zijn aan wat de overheid zegt. En we willen geen onnodig risico lopen."

Samen thuis bidden in Oud-Beijerland

Wiegeraad hoopt dat mensen huiskringen gaan houden. "Zodat de dienst met groepjes van 10-15 mensen gevolgd kan worden en zodat gelovigen toch samen kunnen zingen en bidden."

Vanuit het geloof is er vooral vertrouwen op een goede afloop, legt Wiegeraad uit. "Wij geloven dat god mensen beter wil maken. Er is een macht die groter is dan wij en die ook de baas is over ziektes. Er komt een tijd dat alles mooi en goed zal zijn. Is het niet in dit leven, dan wel in het leven na ons leven."



Het kerkgebouw van de Evangelische Gemeente Hoeksche Waard

Dienst Molenwaard in kleinere kring

De kerkdienst van de Hervormde Gemeente Molenaarsgraaf gaat wel gewoon door, maar wel in kleinere kring. Normaal gesproken zijn er zo'n 225 mensen aanwezig bij de ochtenddienst. Nu zijn er nog maximaal 75 mensen welkom in de kerk.

In het verenigingsgebouw is daarnaast nog plaats voor dertig mensen. Mochten beide ruimtes vol zitten, dan kunnen mensen de dienst via een link op de website terugluisteren.

Ook mensen met klachten zoals verkoudheid, koorts of keelpijn worden gevraagd om thuis mee te luisteren. "We vragen mensen om nuchter te zijn en verstandig met hun gezondheid om te gaan", zegt predikant Reint van der Knijff.

"Er is onrust in heel de wereld. Juist nu is het belangrijk om te bidden voor allen", laat de predikant weten.



