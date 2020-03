Uitvaarten kleiner door coronavirus - 'Maar het kan even liefdevol'

Het oprukkende coronavirus bezorgt de uitvaartbranche kopzorgen. "Plechtigheden moeten kleiner maar met creativiteit kunnen ze even waardig en liefdevol plaatsvinden", zegt Helen Teunissen van Matrice Uitvaartbegeleiding in Schiedam.

Door de landelijke richtlijn van het RIVM om evenementen met meer dan 100 bezoekers af te gelasten kunnen ook grote begrafenissen en crematies niet langer worden uitgevoerd.

"Het is echt wel een schokkende toestand", zegt Teunissen. "Dat geldt voor alle evenementen die zijn afgeblazen, maar voor uitvaarten vind ik het wel een schokje erger. Er gaat iemand dood, maar als er dan niemand komt uit angst is dat wel heel erg. Een heel bittere pil".

Teleurstelling

De komende dagen heeft Matrice een aantal grote uitvaarten gepland met meer dan 100 gasten. "Er is eigenlijk geen oplossing, dus we moeten heel ad hoc iets proberen te organiseren. We bereiden de familie's voor dat er mogelijk minder mensen kunnen komen, zodat de teleurstelling wat minder groot is", zegt Teunissen.

"Misschien moeten we met aparte groepen gaan werken die gefaseerd afscheid nemen. En natuurlijk geen handen schudden en knuffelen. Hand op het hart of gevouwen handen voor de borst of een kushand, dat zijn alternatieven. Of met je ogen liefde betuigen. Misschien is het mooi dat we ook naar de positieve gevolgen kunnen kijken. Moeilijk maar ik wil dat wel stimuleren".

Koffiedik kijken

Kopzorg voor Teunissen is ook het gevaar van besmetting onder het personeel van Matrice. "We moeten wel de zorg kunnen blijven bieden, net als in ziekenhuizen. Dus mensen met klachten blijven thuis. Het RIVM komt nog met een update van het uitvaartprotocol".

Mocht het aantal sterfgevallen toenemen dan krijgt ook Matrice het drukker. "Daar zijn we niet op voorbereid. We zetten de schouders er enorm onder. Meer kunnen we niet doen. Het is koffiedik kijken, maar er komt altijd een oplossing".