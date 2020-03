Studenten Erasmus Universiteit in geen velden of wegen te bekennen

Het is een rare gewaarwording op de campus van de Erasmus Universiteit. Waar er normaal op vrijdag heel veel studenten zijn, waren die vandaag in geen velden of wegen te bekennen. Dit heeft allemaal te maken met de maatregelen om alle colleges en tentamens te schrappen vanwege het coronavirus.

De universiteit heeft dit nog niet eerder meegemaakt. "Het is doodstil. Ik kijk uit mijn raam naar een gebouw dat normaal gesproken helemaal vol zit met studenten. De lichten branden dan, maar nu is het donker. Ik heb nog geen student gezien", laat Hans Smits, bestuursvoorzitter van de Erasmus Universiteit weten.

Hij geeft aan de situatie niet prettig te vinden, maar het is volgens Smits niet anders. "We zijn solidair. Dit besluit is gewoon verstandig." Bovendien hadden ze zich er al op voorbereid. "Het komt niet onverwacht voor ons en daarbij komt dat ook onder de studenten onrust bestond; willen we nog wel in grote getalen colleges volgen?"

Smits geeft aan dat de focus nu ligt op het in beeld brengen van de gevolgen. "We doen er alles aan om de schadelijke gevolgen, zoals studievertraging, zo minimaal mogelijk te laten zijn." De universiteit zet alles op alles om de hoorcolleges online aan te bieden. "Wellicht ook de werkgroepen, die dan online toch doorgaan."

Tot en met 31 maart?

De maatregelen geleden tot en met 31 maart, maar Smits sluit niet uit dat dit eventueel nog langer kan duren. "Het hangt er natuurlijk helemaal van af hoe het ziektebeeld zich hier in Nederland gaat ontwikkelen."

