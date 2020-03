Aboutaleb: sluiting dreigt voor horeca, bruiloft mag doorgaan

Burgemeester Aboutaleb heeft kritiek op het landelijke beleid om niet alle scholen te sluiten. Hij was aanwezig in de studio van Radio Rijnmond om vragen van luisteraars te beantwoorden. Hij gaat de horeca scherp in de gaten houden.

"Eerlijk gezegd vind ik dat besluit van het kabinet erg lastig te hanteren, omdat men tegelijkertijd zegt: beperk het gebruik van het openbaar vervoer", zegt de burgemeester. "We weten dat studenten van ROC's vaak wat langere afstanden moeten afleggen. Er zijn studenten uit Delft en uit de hele regio die naar Rotterdam moeten komen, dus dat is een tegenstrijdig advies."

Aboutaleb deed een oproep aan ouders van middelbare scholieren. "Ik ga er vanuit dat ouders daarin hun eigen verantwoordelijkheid pakken. Ik zal in ieder geval niet al te streng de leerplichtambtenaar op hen afsturen."

Voor horeca dreigt sluiting

Uitgaansgelegenheden en zalencentra die meer dan duizend mensen binnenlaten lopen verder het risico op sluiting, zegt Aboutaleb.

"Ik heb de horeca-instellingen gevraagd om zoveel mogelijk voor zelfregulering te zorgen. In de meeste restaurants zal het geen problemen opleveren om aan de eis van minder dan honderd mensen te voldoen, maar in de nachthoreca is dat anders."

"Ik doe een beroep op de sector om deze eis zelf te reguleren om te voorkomen dat de overheid moet ingrijpen. Als er aanwijzingen zijn voor meer dan honderd mensen, dan sluit ik de tent."

Donderdag haalde het kabinet een streep door alle samenkomsten met meer dan honderd mensen. De regel treft onder meer bioscopen, theaters, markten en evenementen.

Gaat mijn huwelijk door?

In Rotterdam alleen al gaan 35 geplande evenementen niet door. Ook demonstraties komen te vervallen. Huwelijken mogen vooralsnog gewoon doorgaan. Mits er minder dan honderd mensen komen.

"Gisteren hebben we alle evenementen nagelopen. In Rotterdam zijn vervolgens de vergunningen van 35 evenementen tot 31 maart ingetrokken. De Marathon van Rotterdam heeft vervolgens zelf besloten om af te gelasten. Ik heb de organisatie beloofd om mee te zoeken naar een betere datum in het najaar."

Aboutaleb wil nog niet vooruitlopen op het doorgaan van Koningsdag en het Songfestival. Daarover moet rond 5 april meer duidelijkheid zijn.

