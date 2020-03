Geuzenherdenking Vlaardingen besloten maar even waardig en belangrijk

Ondanks de dreiging van het coronavirus is de uitreiking van de Geuzenpenning vrijdag in Vlaardingen door gegaan. Niet zoals de traditie wil in een volle Grote Kerk van Vlaardingen, maar besloten in het stadhuis.

Ook het eerbetoon bij de Geuzengraven op begraafplaats Emmaus ging door met een kleiner gezelschap dan aanvankelijk de bedoeling was. Bij de plechtigheid waren onder anderen de burgemeesters van Vlaardingen, Maassluis en Schiedam aanwezig. Voorzitter Kathleen Ferrier van de stichting Geuzenpenning was opgelucht en blij dat het eerbetoon en de uitreiking van de penning door kon gaan ondanks de Coronadreiging.

"We hebben onze maatregelen moeten nemen. Ik ben ook blij dat Sinan Can gewoon aanwezig is om de Geuzenpenning straks uit te reiken. We hebben wel alles 'gedownsized', zo klein mogelijk gehouden. Niet minder plechtig en waardig", sprak het oud-Kamerlid.

De Geuzenpenning is na de ingetogen herdenking op begraafplaats Emmaus uitgereikt aan de Saoedische mensenrechtenbeweging ACPRA.

Onmenselijkheid

Sinan Can was vereerd dat hij de verzetspenning mocht uitreiken. "Ik was aangenaam verrast toen ik gebeld werd door mevrouw Ferrier en heb meteen ja gezegd", zei de bebaarde journalist en tv-maker. "Je moet als land je verzetshelden eren.

Het is ook een eervolle prijs om uit te reiken aan mensen elders in de wereld die zich ook verzetten tegen onmenselijkheid. ACPRA, deze Saudie-Arabische mensenrechtenorganisatie is daar een mooi voorbeeld van. Het is triest dat al die mensen van ACPRA vastzitten en ze hun prijs niet eens kunnen komen ophalen hier in Nederland. Het wordt door een bevriende organisatie gedaan."

Na het eerbetoon en de kranslegging vertrok het gezelschap lopend naar het stadhuis van Vlaardingen. Daar werd de Geuzenpenning uitgereikt. Het publiek kon de feestelijkheden live volgen via een livestream op het Twitter-account van de stichting Geuzenpenning.