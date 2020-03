Expert crisisbeheersing: 'grootste gevaar coronavirus is angst'

"Dit is vol crisis. Dit is een omvang die ongekend is. Alle sectoren van de samenleving worden inmiddels beïnvloed door datgene wat er gebeurt", zegt Menno van Duin, expert crisisbeheersing bij het Instituut voor Fysieke Veiligheid tegen Rijnmond. Volgens hem zijn de effecten van het coronavirus 'misschien wel bijna even groot' als het virus zelf.

Grootste risico's in angst

Het gevaar zit volgens van Duin in de angst. Als die dominant wordt, dan brengt dat de grootste risico's met zich mee.

Voor de angst van de effecten van het coronavirus staat volgens hem de premier aan de lat. "Hij kan niet de besmetting onderdrukken. Maar de maatschappelijke reuring proberen te 'downsizen' en te zorgen dat die samenleving gewoon doordraait, dat is een primair iets waar niet het RIVM voor aan de lat staat. Maar juist een premier, het kabinet, de burgemeesters en al die anderen."

Damage control

"Van mij hoeft de premier het niet te hebben over dat je je handen moet wassen. Maar de premier moet het hebben over de maatschappelijke effecten. Hij moet het er over hebben dat we niet met elkaar als gekken die winkels in moeten. In wezen het proberen de 'damage control' te organiseren, aandacht te hebben voor de effecten, na te denken over de economische sector en hoe je die kan ondersteunen. Dat zijn de zaken waar de premier over gaat.

Vertrouwen in overheid cruciaal

"Mensen begrijpen wat er gebeurt, maar tegelijkertijd is er ook een maatschappelijke onrust die zich vooral laat zien in die winkels waar ineens die schappen leeg staan. Daarin moet je steeds meer gaan communiceren als overheid om dat vertrouwen te houden. Vertrouwen in de overheid is cruciaal. In deze crisis wil je uiteindelijk met elkaar het hoofd boven water houden."

Het coronavirus is niet het probleem, besluit Van Duin. "Het probleem zit hem veel meer in andere sectoren. Kan de zorg dit aan? Is de continuïteit van de zorg gegarandeerd? Dat is veel belangrijker dan of er nou tien of vijfentwintig doden zullen zijn."

