Politieactie in Rotterdamse metro

Een van hen was in de buurt, in de Voerstraat gezien met een honkbalknuppel. Daarna was hij de metro binnengegaan.

Agenten haalden de groep uit het metrostel. Zeven jongens zijn opgepakt en de honkbalknuppel is in beslag genomen.

Ooggetuigen zeggen dat ze niet ouder waren dan 13 of 14 jaar. Inmiddels is het metroverkeer weer vrijgegeven.