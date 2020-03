Wat lief! Rijnmonders schieten te (#corona)hulp

Na de nieuwe maatregelen van Rutte tegen het coronavirus biedt een vloedgolf aan hartverwarmende mensen uit onze regio hulp aan anderen via sociale media.

Via de hashtag #coronahulp wordt sociale media in tijden van nood ook echt sociaal. Rotterdammers van jong en oud en uit elk deel van de stad delen een oproep of ze kunnen helpen met boodschappen doen, honden uitlaten of op kinderen passen.

'Iedereen moet voor elkaar zorgen'

Ook Marlou Wirken besloot andere Rotterdammers te helpen. "Ik ben net afgestudeerd en ben nu aan het solliciteren, maar dat ligt nu stil. Dus ik heb nu toch niet zoveel te doen. Als ik nu iemand kan helpen, dan doe ik dat graag."

Marlou besloot om een ander te helpen omdat 'veel mensen niet stilstaan bij de gevolgen van het virus. "Als je binnen moet blijven of niet naar je werk kunt gaan, dan heeft dat heel veel invloed op je dagelijks leven. Ik denk dat dit een goede kans is om de zorgstaat te proberen. Er is weinig hulp vanuit de overheid. Dus iedereen moet een beetje voor elkaar zorgen."

"Toen ik zag dat iemand van mijn middelbare school de Facebookgroep #coronahulp aan had gemaakt, heb ik daar een berichtje in geplaatst."

De link naar de Facebookgroep vind je hier .

Mensen in contact brengen