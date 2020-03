Rotterdamse café-eigenaar: 'Ze zien nu ineens een half lege zaak'

"Normaal zit om 17:00 uur de borrel er lekker in. Mensen zijn dan klaar met werken en gaan aan de bar zitten met een lekker borreltje. Nu was die halve zaak leeg. Dan denk je toch wel van: het komt nu ineens even heel dichtbij allemaal."

Aan het woord is Ruben van Rooijen van café-restaurant 1NUL8 aan de Meent in het centrum van Rotterdam. Ook hij merkt de gevolgen van de oproep van het kabinet om grote groepen van meer dan honderd mensen te mijden.

"Het is niet alleen merkbaar voor het personeel dat hier werkt, maar ook voor de gasten die hier normaal komen op vrijdag en zaterdag. Ze zijn gewend om in een volle zaak te komen en zien nu ineens een half lege zaak."

Te veel personeel

"Ik ben blij dat we überhaupt nog open kunnen zijn. Ik zag vanmiddag al dat we met veel te veel personeel stonden. Normaal staan we met vier barmannen achter de bar, nu me een of twee. Dat is wel echt even een switch die je moet maken."

Van Rooijen probeert nu op andere manieren een goede omzet te draaien. "De sushi die we hebben, bezorgen we nu ook. Dus de mensen die lekker thuis zitten, kunnen lekker een bakkie sushi bestellen. Misschien komen we thuis ook nog wel lekker biertjes bezorgen, wie weet."

Nog geen Belgische toestanden

Ook bij 't Fust was het een stuk rustiger dan normaal. "Normaal gesproken zit 't Fust op vrijdagmiddag helemaal vol. Zowel het terras als binnen. Helaas nu niet. Ik denk dat het wel degelijk invloed heeft op alles", zegt manager Dylan de Bruijn.

"We staan nu met zes man personeel. Normaal staan we met tien. Ik probeer het toch altijd positief te bekijken. Ik ben blij dat we België nog niet achterna zijn. Ik zie het zo: we kunnen nu nog wel open zijn. Wie weet hoe het volgende week is, dat weet je niet. Ik dacht wel van: tsja, een enorme strop. Aan de andere kant kunnen we nog open zijn, dus we volgen de richtlijnen."

Annuleringen

Bij POL aan de Meent zijn ze blij dat er tenminste nog wat mensen komen.

"Je merkt wel dat mensen wat meer wegblijven. Hier en daar bellen mensen af. Maar dat was ook te verwachten, zegt Nigel van der Velde van POL.

"We houden er wel een beetje rekening mee. Iets meer ruimte tussen de tafel, we hebben overal rollen keukenpapier op de bar staan en we hebben desinfectiespray waarmee we de deurklinken schoon maken en de zeepompjes op de toiletten. De tafels maken we schoon met papieren schoonmaakmiddel in plaats van standaard doekjes."

Van der Velde maakt er maar het beste van. "Voor de horeca is dit echt een klap. Dit gaat financiële gevolgen hebben, daar kan je niet omheen. Maar de zaak zelf blijft wel bestaan, dat durf ik bijna wel zeker te zeggen."



