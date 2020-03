Het weer van vandaag: af en toe zon

Vandaag zijn er wolkenvelden met slechts af en toe zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt 11 graden en de zuidenwind neemt toe tot matig en aan zee tot vrij krachtig, windkracht 4 of 5.

Vanavond en vannacht is het bewolkt en droog. Het koelt niet verder af dan 7 graden. De zuidenwind waait matig en aan zee vrij krachtig.

Morgen is het overwegend bewolkt en blijft het droog. Er staat een vrij krachtige en langs de kust krachtige zuidenwind, kracht 5 of 6. In de middag wordt het zachter en komt de temperatuur uit op 13 graden.

Vooruitzichten

Van maandag tot en met woensdag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. Er staat minder wind en de temperatuur loopt op naar 14 graden.

Donderdag is er meer bewolking en kan er mogelijk wat lichte regen vallen. De temperatuur komt dan met 10 graden duidelijk op een lager niveau. Vanaf vrijdag wordt het nog wat kouder.