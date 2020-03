Vier minderjarigen met messen aangehouden in Spijkenisse

De politie heeft vrijdagmiddag tijdens een overlastactie vier jongeren opgepakt in Spijkenisse, omdat ze messen en verdovende middelen bij zich hadden. De aanhoudingen waren allemaal binnen nog geen twee uur. De agenten zagen twee jongens van 12 en 13 jaar op de H. De Lintweg in Spijkenisse lopen. Éen van hen hield een mes in zijn handen. Na controle bleek ook de andere jongen een mes bij zich te hebben.

Bij metrostation Heemraadlaan zagen de agenten twee jongens in een bushokje zitten. Omdat dit deel van Spijkenisse in een veiligheidsrisicogebied ligt, besloten de agenten gebruik te maken van het afgegeven bevel en de jongens te fouilleren. Één van de jongens bleek een mes en meerdere soorten verdovende middelen bij zich te hebben. De 15-jarige jongen uit Spijkenisse is aangehouden.

De laatste aanhouding was even verderop, op de Groenewoudlaan. Een 15-jarige jongen droeg daar een mes.



Alle vier de aangehouden minderjarige verdachten moeten zich binnenkort bij het Openbaar Ministerie verantwoorden.Volgens wijkagent Peter worden er "vaak taakstraffen van rond de twintig uur opgelegd", zegt hij op sociale media. De jongeren krijgen ook een strafblad. "Dus in veel gevallen ook geen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Daar vragen werkgevers dan weer naar."

Een volger vraagt de agent op Instagram om ook jongeren in metro's en bussen te controleren op messen. "We doen met weinig mensen ons best. Ik durf te zeggen dat er hard wordt gewerkt door de collega's, maar het andere politiewerk gaat ook gewoon door."

Tijdens de overlastactie werden daarnaast nog zestien bekeuringen geschreven voor andere andere rijden zonder rijbewijs, bellen op de fiets en fietsen door het winkelcentrum.