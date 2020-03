Kooplui demonstreren tegen opschorten markt vanwege coronavirus

Meer dan honderd marktkooplieden hebben zich zaterdagochtend verzameld op de Binnenrotte in het centrum van Rotterdam. Normaliter vindt op die plek de zaterdagmarkt plaats, maar die is vanwege de maatregelen rondom het coronavirus niet toegestaan.

De marktkooplui zijn het niet eens met die maatregel. De naastgelegen Markthal is wél open voor publiek. Bij wijze van protest zijn de demonstranten daar zaterdagochtend naar binnen gegaan "om even op te warmen".



De marktkooplieden voelen zich niet gelijk behandeld, omdat de Markthal wel open mag blijven en daar geen maximum van honderd personen geldt. Datzelfde geldt voor supermarkten, waar mensen momenteel volop aan het hamsteren zijn. "Je kan beter de markt open doen dan de winkelcentra. Want hier (in de Markthal, red.) loop je sneller corona op dan buiten", zegt een koopman.

"Geeft de gemeente ons garantie dat deze maatregel maar twee weken blijf?", vraagt een ander zich af. "Als wij dicht moeten, moet alles op slot. Ook de scholen en de cafés. Dat wordt niet gedaan, alleen wij worden gepakt."

Een andere marktkoopman vraagt zich af wat hij met zijn spullen moet. "Ze hebben ons geen kans gegeven om onze spullen op te maken. Ik zit vol met zes pallets handel in mijn vrachtwagen, binnenkort moet ik alles weggooien. Hebben ze er rekening mee gehouden dat de marktkooplieden nu zonder een cent thuis zitten?"

De afdeling Stadsbeheer van de gemeente Rotterdam gaat maandag in gesprek met een deel van de marktkooplui over de huidige situatie en of er eventuele oplossingen mogelijk zijn. "Het zou burgemeester Aboutaleb sieren als hij daar bij is, want hij heeft deze beslissing genomen", zegt een marktkoopman. De marktkooplui hopen op compensatie vanuit de gemeente.

Dordrecht

Ook de markt in Dordrecht is verboden. De kooplieden in Dordrecht zetten grote vraagtekens bij de 'draconische maatregel' van de gemeente om de weekmarkt te verbieden. "Er staat bij geen enkele kraam honderd man", legde marktkoopman John Stoel vrijdag uit. "Het zijn er maximaal drie of vier en die kunnen echt wel een meter afstand houden."



