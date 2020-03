Dierenweide wordt na 32 jaar ontruimd

De dierenweide in de Dordtse wijk Sterrenburg verdwijnt. Beheerder Steffen Pieper en zijn familie hebben besloten om na tal van conflicten met de gemeente Dordrecht de weide per 1 juli te ontruimen.

"Mijn moeder is er hartpatiënt door geworden en ik heb geen zin om haar achterna te gaan. Ik ben er helemaal klaar mee", zegt Pieper. Overigens met pijn in het hart: "het was geen makkelijke beslissing."

De gemeente Dordrecht wilde de dierenweide al vorig jaar per 1 oktober sluiten. Er zouden veel klachten over overlast zijn, vooral van ganzen. Andere buurtbewoners kwamen juist in actie om de dierenweide te behouden en startten een petitie. Initiatiefnemer Francis Glimmerveen kreeg meer dan 700 handtekeningen onder die petitie.

De gemeente besloot daarop een nieuw huurcontract aan te bieden, maar de voorwaarden in dat contract ziet de beheerder niet zitten. "Het is een wurgcontract. Als ik dat teken, kunnen we de boel hier over drie maanden ook opdoeken", zegt Pieper.

"Diep triest dat dit de familie overkomt", oordeelt Glimmerveen. Ze vindt niet dat de klagers gewonnen hebben: "hier zijn alleen verliezers."

Wat er na 1 juli met de strook grond tussen de Mildenburg en de Smitsweg gebeurt, is niet bekend. De gemeente Dordrecht heeft er geen plannen mee. Waarschijnlijk wordt het een groenstrook.