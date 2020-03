Feestje op de bank: Rotterdamse artiesten gaan concerten streamen

The Legendary Orchestra of Love. Foto: Stefan Groen

''Veel van onze vrienden en bekenden zitten noodgedwongen zonder werk en inkomens. Iedereen snapt de oorzaak, maar balen doen we wel”, zegt het Rotterdamse trio The Legendary Orchestra of Love. Om de muzikale sector een hart onder de riem te steken, komt het trio nu met een videoconcert: 'CoronaPop'. "Er wordt een videoverbinding opgezet zodat alle thuisblijvers kunnen genieten van de muziek die ze niet live kunnen aanschouwen."

Met het concert wordt aandacht gevraagd voor de maatregelen, de medewerkers in de zorg, het Rode Kruis en voor de evenementenbranche die nu getroffen wordt.

Technofeestje in je pyjama

Ook verschillende Nederlandse technoartiesten slaan de handen ineen om hun liefde voor muziek te delen en het beste van de situatie te maken. Vanuit een Rotterdamse kelder zullen verschillende artiesten 'Stay Home Soundsystem' uitzenden.

"Het idee is om als artiesten samen te 'chillen', lol te hebben en muziek te delen met een publiek dat thuis zit", zegt de organisatie. "Als je niet houdt van Monopoly bij de keukentafel spelen, dan kan je zaterdag de hele nacht dansen in je pyjama en afstemmen op een groep bevriende artiesten die goede muziek spelen."



'Stay Home Soundystem' is zaterdagavond vanaf 21:00 uur via deze website te volgen. 'CoronaPop' is woensdag 18 maart om 20:00 uur te volgen via coronapop.nl.

