Geen cruiseschepen van en naar Rotterdam tot eind deze maand

Rotterdam verwelkomt deze maand geen cruiseschepen meer. Alle rederijen hebben besloten hun cruises in Europa op te schorten, meldt Mai Elmar van Cruise Port Rotterdam.

Het cruiseschip Magellan zou eigenlijk dinsdag aanmeren aan de Wilhelminapier in Rotterdam. Elke donderdag meert de AIDAmar aan. Dit gaat allemaal niet door. Passagiers die donderdag zijn opgestapt op de AIDAmar in Rotterdam, moesten zaterdagochtend allemaal van boord in Hamburg.

Het gaat om een voorzorgsmaatregel vanwege het coronavirus. Op geen van de cruiseschepen is het virus vastgesteld, benadrukt Elmar.

Het opschorten van de cruises heeft voor iedereen financiële consequenties. "Maar safety first", zegt Elmar. "Het is belangrijk dat we kalm blijven."

De maatregel geldt tot in ieder geval 31 maart. Het is nog niet bekend of de cruises vanaf begin april wel doorgaan.

