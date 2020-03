Alle voetbalclubs dicht, maar in Barendrecht wordt wél getraind

Door de coronamaatregelen zijn alle voetbalclubs dicht tot 31 maart, zo ook de voetbalschool van Caner Yalamoglu. Hoewel alle velden leeg zijn, wordt er zaterdag toch een balletje getrapt op de velden van V.V. Smitshoek in Barendrecht. "Wat nu? Moet iedereen thuisblijven en wachten totdat het virus over is? Of ga je toch je sport beoefenen?", vraagt Yalamoglu zich af.

Volgens de voormalig Feyenoordspeler zijn er twee opties nu alle voetbalclubs gesloten zijn: "Met je vader op een veldje, of zoals wij doen met een privétraining."

"De trainingen zijn één op één of met maximaal twee spelers en een trainer. Dat vind ik op zich wel kunnen, als je je probeert te houden aan de regels."

Maatregelen

De trainingen zien er wel anders uit dan normaal gesproken. "We geven geen handje. Dat doen we nu door onze voeten tegen elkaar aan te tikken. We komen niet te dicht bij elkaar. Ouders moeten zoveel mogelijk van het veld blijven. Dus in de auto blijven of ver uit elkaar", zegt de trainer.

"En we trainen niet meer achter elkaar. Er zit een kwartier tot twintig minuten tussen de trainingen. De eerste twee spelers met ouders vertrekken, dan hebben we even twintig minuten niets, en daarna komen pas de volgende spelers."

Ouders reageren wisselend

Ouders reageren positief en negatief op de privétrainingen volgens Yalamoglu. "Sommige ouders willen liever niet komen, dat snap ik. Maar je hebt ook ouders die zeggen: 'ja, onze voetbaltrainingen gaan niet door, kunnen we bij jou trainen? Gelukkig gaan die van jou wel door. Het wordt een beetje gehypet'. Ik snap ze allebei", zegt hij.

"Er zijn ouders die denken: 'wat kan er fout gaan met één op één trainen als je toch genoeg afstand houdt en gewoon probeert te doen wat je leuk vindt? Want continu thuis zitten, wat schieten kinderen daarmee op?"

Lees meer

Volg alles over het coronavirus in ons speciale dossier: