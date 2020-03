Feyenoord, Sparta, Darts, OKT boksen en de Marathon: corona-update over de sportwereld

Dit weekend geen stadsderby tussen Feyenoord en Sparta, volgende week geen Klassieker. De voetbal- en sportwereld ligt nagenoeg stil. In de extra tv-uitzending van Rijnmond over het coronavirus, bespraken Bart Nolles en Ruud van Os de huidige stand van zaken.

Zowel Feyenoord als Sparta zijn dit weekend vrij en zouden graag oefenduels spelen. Dat is echter niet toegestaan, ook niet achter gesloten deuren. Feyenoord kijkt daarom maandag hoe de club volgende week invult, Sparta traint (achter gesloten deuren) 'gewoon' maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

"De sportwereld heeft zich gericht op 1 april, maar dan zijn we er denk ik nog niet", vertelt Van Os in de extra corona-uitzending. "De gedachte dat je na die datum weer lekker kan gaan voetballen is niet heel reëel. Het einde van de competitie komt gewoon in geding."

Darts

Het coronavirus heeft effect op veel grote sportevenementen in Rotterdam, waaronder de Premier League Darts. Die stond op 25 en 26 maart gepland in Ahoy. Die twee avonden zijn nu verschoven naar 9 en 10 september, en dat maakt het ook meteen de finale van de Premier League. "Een geluk bij een ongeluk, laten we het zo maar noemen", aldus Van Os.

OKT Boksen

Waar bijna de hele sportwereld dus stil ligt, begint in Londen dit weekend wel gewoon het Olympisch Kwalificatie Toernooi boksen, met onder anderen Artjom Kasparian en Nouchka Fontijn. Inclusief publiek.

"Wat ons stoort, is dat er in Europa zoveel verschillende scenario's zijn over wat we gaan doen", vertelt viroloog Ab Osterhaus daarover. "We hebben dat met de Mexicaanse griep ook gezien, er waren 28 landen met 28 vaccinatieprotocollen."

Marathon

Een nieuwe datum vinden voor de Marathon van Rotterdam, die eigenlijk gepland stond op zondag 5 april, wordt een lastige taak. "Directeur Mario Kadiks en zijn team willen dat natuurlijk graag, net als de mensen die de marathon wilden lopen. Vraag is hoe reëel dat is, als je naar de kalender in het najaar kijkt", vertelt Van Os.

"De Boston Marathon is op 14 september, op 27 september is die van Berlijn, 11 oktober die van Chicago, 18 oktober die van Amsterdam en Parijs, en 1 november die van New York. Daar vind je niet zomaar plek voor nog een topmarathon. Het kan zijn dat ze er dan een marathon voor alleen de breedtesport van maken, maar dat zou ik wel zonde vinden. Het is toch de veertigste editie", besluit Van Os.