Zaal stadhuis Rotterdam vernoemd naar eerste vrouwelijke gemeenteraadslid

Een zaal in het Rotterdamse stadhuis wordt vernoemd naar Suze Groeneweg. Dat initiatief van de Partij voor de Dieren is aangenomen door de Rotterdamse gemeenteraad.

De feministe en socialiste Suze Groeneweg was in Rotterdam het eerste vrouwelijke gemeenteraadslid. Ze was hier ook onderwijzeres, en ze zat ook een tijd in de Tweede Kamer.

Suze Groeneweg werd in 1875 geboren in Strijensas in de Hoeksche Waard, en stierf in 1940 in Barendrecht.