Restaurant bezorgt gepocheerde rogvleugel met doperwtencrème bij ouderen die huis niet uit kunnen

"In 48 uur is de wereld van eten en drinken compleet veranderd", zegt Marinus Bothof, eigenaar van restaurant Fuiks in Capelle. "Na de persconferentie van Rutte met maatregelen afgelopen donderdag, stroomden de annuleringen binnen." Toch laat Marinus zich niet zomaar uit het veld slaan. Het restaurant gaat maaltijden bezorgen aan senioren.

"Wij zijn echt geschrokken van de maatregelen die Rutte afgelopen donderdag aankondigde. We hebben een goede fles wijn gedronken en tegen elkaar gezegd: we gaan niet bij de pakken neerzitten. We hebben voorraad, chefs en prachtige mensen in de bediening."

Dubbele voorraad

"Aanstaande dinsdag gaat de nieuwe kaart in. Dat betekent dat je al deels hebt ingekocht voor de nieuwe kaart, maar ook alles in huis moet hebben voor de huidige kaart. Daarnaast is het personeel al ingepland. Als je dan opeens de helft minder gasten hebt, heb je mensen en ingrediënten over."

Weggooien is voor Bothof geen optie: "We hanteren niet voor niets het motto love food, hate waste. Verspillen van goede ingrediënten is gewoon zonde. We kunnen wel arbeidstijdverkorting aanvragen en een deel van het personeel naar huis sturen om onze kosten te drukken, maar daar schieten onze senioren niks mee op."

Het restaurant heeft daarom besloten om maaltijden te koken en te bezorgen aan senioren die hun huis niet uit kunnen door het coronavirus. "We gaan hiermee door, net zo lang tot de ouderen weer naar buiten mogen."

Chique diner thuis op tafel

"Gepocheerde rogvleugel met doperwtencrème, zoetzure venkel en gele wortel in een saus van rivierkreeft uit Krimpenerwaard zet je normaal thuis niet zo snel op tafel. Maar vanaf zondag wel.

De gerechten kosten tien euro per couvert. Door de gerechten tegen nagenoeg de kostprijs aan bieden, hopen we hetzelfde resultaat te bereiken. Maar op deze manier verspillen we geen voedsel, kunnen onze chefs blijven koken, beschermen we onze kwetsbare senioren en is het restaurant open voor onze gasten."

Schade beperken

Stel je voor dat dit aanslaat, dan komen we de periode door. Horeca is mensenwerk, dus we willen het personeel zoveel mogelijk bij elkaar houden. Dat proberen we op deze manier door proactief te zijn."

