Corendon schrapt alle reizen tot en met eind maart

Grenzen dicht

Volgens topman Steven van der Heijden is het risico erg groot dat het openbare leven op vakantiebestemmingen stil zal vallen. Door de reisbeperkingen die momenteel opgelegd zijn of opgelegd kunnen worden in verschillende landen, kan Corendon volgens hem niet de vakantie bieden die klanten van het bedrijf mogen verwachten.

"Verschillende landen hebben in de afgelopen dagen besloten om hun grenzen geheel of gedeeltelijk te sluiten. Dit betekent dat wij onze vakanties naar die bestemmingen niet meer kunnen uitvoeren. Naar alle waarschijnlijkheid gaan in de komende dagen nog meer landen beperkingen opleggen aan reizigers", zegt Van Der Heijden.

Quarantaine

"Daarnaast bestaat er een kans dat iemand in zijn accommodatie te maken krijgt met quarantaine als gevolg van besmettingen. Tot slot valt niet uit te sluiten dat de Nederlandse overheid verdere beperkingen oplegt aan het reizen binnen Nederland en/of het verblijven op drukke plaatsen zoals luchthavens."

Corendon gaat gedupeerde reizigers per e-mail informeren. Daarin staan ook vervolgstappen die zij kunnen nemen. Klanten raken hun geld niet kwijt, zegt de reisorganisatie. Ze houden het bedrag dat ze hebben betaald als tegoedbon voor een volgende vakantie. Met dat tegoed kunnen klanten via de website of via een reisbureau een nieuwe vakantie boeken.

Volg alles over het coronavirus in ons speciale dossier: