Aboutaleb: iedereen met zorgdiploma hard nodig

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam wil dat iedereen met een zorgdiploma beschikbaar is om te werken in een ziekenhuis. Dat zei Aboutaleb op Radio Rijnmond in een uitzending waar luisteraars vragen over het coronavirus konden stellen.

"Ook verplegend personeel kan ziek worden waardoor een tekort aan personeel kan ontstaan, wie kunnen we dan nog meer inzetten?", vroeg Juanita zich af.

Planbare zorg uitstellen

"Ik ben van de week op werkbezoek geweest bij onze verpleegkundigen en artsen van de GGD. Die lopen echt op hun tenen", legt de burgemeester uit.

"Een aantal van onze medewerkers die normaal gesproken een langere afstand afleggen om naar huis te gaan, hebben besloten om ook in Rotterdam te overnachten om dichtbij het werk te blijven. Alles wordt uit de kast gehaald om die zorgcontinuïteit te kunnen waarborgen. Zo heb ik heb gisteren een aanbod gekregen van star-medewerkers, dat zijn mensen die bloedprikken op allerlei plekken in de stad", aldus Aboutaleb.

"Zij hebben mij aangeboden dat ze bereid zijn om in overleg met huisartsen de planbare zorg, dus alle routinecontroles, de komende weken op een zijspoor te zetten om wat meer tijd beschikbaar te hebben om in de zorginstellingen behulpzaam te zijn. Al die scenario's worden nagelopen. Dat geldt overigens ook voor ambulancepersoneel en in ziekenhuizen."

Tijdelijk werken in de zorg

"Er wordt zelfs een beroep gedaan op mensen die een BIG-registratie hebben, die uit de arbeidsmarkt zijn gestapt, om terug te komen om een helpende hand te bieden. Mocht u zelf tot die categorie mensen behoren die denkt van: ik wil terug naar de zorg of ik wil twee weken of drie weken mijn hulp aanbieden, stuurt u mij dan vooral een mailtje: a.aboutaleb@rotterdam.nl. We kunnen alle mensen die gekwalificeerd zijn, een BIG-registratie hebben, goed gebruiken."

