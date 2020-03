Burgemeester Dordrecht bezoekt supermarkten en doet oproep

Hij ging zaterdag langs supermarkten in Dordrecht om zelf te zien of er veel schappen leeg waren en hoe de winkeliers dat proberen te voorkomen. Meerdere bezorgde Dordtenaren hadden Kolff op twitter opgeroepen in actie te komen tegen het hamsteren in sommige winkels.

"Vlak voor sluitingstijd heb ik even een aantal supermarkten bezocht. De schappen werden weer netjes aangevuld voor morgen", aldus Kolff. "Ik roep iedereen echt op om alleen gewone boodschappen te doen en te helpen de goederenstroom niet te ontregelen. En let deze dagen vooral goed op elkaar!"

Vrijdag was het net als in andere delen van Nederland ook behoorlijk druk in Dordtse supermarkten. Sommige schappen waren snel leeg.



