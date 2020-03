coronahulp: 'Nu geef ik ze maar mijn eigen voorraadje'

Vrijwilligers in de Schiedamse wijk De Gorzen zijn in actie gekomen om kwetsbare ouderen te helpen. Die moeten nu extra voorzichtig zijn om te voorkomen dat ze het coronavirus krijgen en blijven daarom vaak binnen.

"Wij verbinden jong en oud hier in de wijk De Gorzen in Schiedam-Zuid. We hebben heel veel senioren die we achter de voordeur vandaan hebben mogen halen, maar nu worden ze weer achter de voordeur gedwongen", zegt Mieke Wigmans van de Stichting Jongeren en Senioren tegen de NOS.

"We hebben de behoeftetelefoon opgericht, dus we bellen ze nu. Wat heeft u nodig, wat kunnen we voor u betekenen?"

Vrijwilliger Anja van Bekhoven gaat op haar scootmobiel langs de ouderen in de wijk. "Ze vragen om aspirines, die uitverkocht zijn. Nu geef ik ze maar mijn eigen voorraadje, dan kijk ik maandag wel weer hoe ik er zelf aan kan komen."