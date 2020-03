Bij een steekpartij in Dordrecht is een persoon zwaargewond geraakt. De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een 35-jarige man aangehouden, op verdenking van betrokkenheid bij die steekpartij.

Het incident vond in de vroege morgen om 4:30 uur plaats in een woning aan de Transvaalstraat in Dordrecht. Daarbij raakte het slachtoffer ernstig gewond. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Hoe het slachtoffer er nu aan toe is, is niet bekend. De politie doet nog verder onderzoek.