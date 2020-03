Advocaten willen sluiting van alle rechtbanken

De Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten wil dat alle rechtbanken en gerechtshoven maandag sluiten, in verband met het coronavirus. Zij vinden de gezondheidsrisico's te groot voor alle betrokkenen in de rechtszaal.

De advocaten stellen voorlopig een sluitingsperiode van twee weken voor, tot 1 april.

De NVSA benadrukt dat verdachten uit het hele land komen en in busjes met elkaar worden vervoerd. In de rechtszalen komen ook rechters, advocaten, officieren van justitie, politie, medewerkers van de rechtbank, pers en publiek bij elkaar.

'Trouwstoetmepper'

In Rotterdam staat de komende tijd onder andere de zaak tegen de 'trouwstoetmepper' gepland voor donderdag 26 maart. Dat is een zitting waarbij normaal gesproken veel publiek wordt verwacht. Voor die zaak zijn nog geen concrete maatregelen getroffen. Als zittingen als deze toch doorgaan, dan zullen de advocaten ervoor pleiten de zaken uit te stellen.

De strafrechtadvocaten adviseren ook om alleen verdachten van serieuze feiten te arresteren en op te sluiten. Ook het verhoren van verdachten door de politie zou in veel zaken moeten worden opgeschort, om fysieke contacten zo veel mogelijk te beperken.

Skype of email

Een complicatie is dat bepaalde strafzittingen altijd moeten doorgaan. De wet schrijft voor dat de rechter een oordeel moet vellen over de voorlopige hechtenis van een verdachte. Dat is bij de arrestatie, maar ook als een verdachte langer vastzit: om de drie maanden moet er een toetsing zijn. De advocaten stellen in die gevallen voor de beoordeling via skype of email af te handelen.

De Raad voor de Rechtspraak besloot afgelopen week al om maximaal veertig mensen toe te laten bij rechtszaken. Zo zou de uitspraak in de zaak van tramschutter Gökmen T. komende vrijdag via een liveverbinding op televisie te volgen zijn.

