Alle vestigingen Zadkine sluiten wegens coronavirus

Alle vestigingen van ROC Zadkine in Rotterdam, Hoogvliet, Spijkenisse en Capelle aan den IJssel sluiten voorlopig de deuren. Dat heeft de onderwijsinstelling zondagmiddag bekendgemaakt.

Het gaat om een tiental locaties, laat woordvoerder Arie Spruit weten, die tot en met vrijdag 27 maart gesloten blijven. Er zitten zo'n 13 duizend leerlingen op het Zadkine.

De lessen gaan in aangepaste vorm door: er wordt op afstand lesgegeven. De stage-activiteiten gaan in principe gewoon door en de school laat weten dat men studieachterstand probeert te voorkomen.

"We doen dit omdat we zien dat het coronavirus veel onzekerheid en onrust veroorzaakt onder onze medewerkers, studenten en hun ouders", laat het Zadkine weten in een persbericht. "De gezondheid van medewerkers en studenten staat voor ons voorop."

Richtlijnen

Vrijdag communiceerde Zadkine nog dat het de richtlijnen van het kabinet zou volgen en dat de mbo-scholen dan ook niet zouden sluiten. Wel werden mensen met verkoudheidsklachten en/of koorts verzocht thuis te blijven en werden bijeenkomsten van meer dan honderd man afgelast.

Eerder werd het coronavirus al bij één student van het Zadkine op het Benthemplein vastgesteld.



Zondagmiddag gaat het kabinet in overleg over een eventuele sluiting van de Nederlandse scholen.

