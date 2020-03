Neergestoken man in Dordrecht betrapte inbreker in huis

De man die zondagochtend zwaargewond raakte bij een steekpartij in een huis in de Transvaalstraat in Dordrecht is de 50-jarige bewoner. Hij betrapte iets voor 04:30 uur, samen met zijn zoon, een inbreker.

Daarop volgde een worsteling waarbij de bewoner een steekwond opliep. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Zijn zoon bleef ongedeerd, meldt de politie.

De inbreker, een man van 35 uit Dordrecht, is door agenten in de woning aangehouden. Daarna is in het huis sporenonderzoek gedaan en agenten hebben met buurtbewoners gesproken.

Daaruit bleek dat er zaterdagavond laat, rond 23:30 uur, even verderop ook is ingebroken in een woning in de Anthonie Camerlingstraat. Daar werden sieraden geroofd. Of de twee zaken een link hebben, wordt nog onderzocht.