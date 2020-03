OKT boksen gaat door ondanks corona: 'Volledig afhankelijk van Britse regering'

"De boksers worden elke dag gekeurd. Dus nu ook in Londen. De temperatuur wordt opgemeten en er wordt gekeken of er een verdacht geval tussen kan zitten.

Dat is gelukkig nog niet het geval. Maar je ziet dat het aantal besmettingen buiten het bokstoernooi heel erg toeneemt. Dat geeft angst, niet alleen voor ons, maar ook voor de boksers."

Vreemde situatie

Dat het OKT doorgaat terwijl alle andere sportevenement worden afgelast, is opvallend. "Dat ligt buiten onze beïnvloeding. Er 43 landen die deelnemen en er is geen één land die heeft afgezegd. We hebben met de boksers gesproken en gevraagd: wat willen jullie? Die hebben vier jaar getraind, die willen zich absoluut plaatsen voor de Olympische Spelen, ervan uitgaande dat die ook gewoon doorgaan. Dan is het lastig om als bond een verbod te geven en te zeggen: we gaan als enige land niet."

Het is wel mogelijk dat het toernooi wordt ingekort. "We zijn afhankelijk van de Britse regering die met maatregelen komt. Het is natuurlijk vreemd dat voetbalwedstrijden worden afgelast, maar bokstoernooien gewoon doorgaan. Het is verwarrend voor iedereen.

Het zou nog kunnen dat het halverwege wordt stopgezet. Dan zouden ze proberen de finales op zaterdag te houden. Dan ben je alweer een aantal dagen verder. Dus ja, het is voor ons heel lastig. We zijn overgeleverd aan de reglementen en de afspraken van de Britse regering."

Publiek

Er is zelfs publiek aanwezig bij het toernooi. "Zelfs dat is er, ja. Niet al te veel. Er zijn natuurlijk een hoop mensen van de sporters zelf. Als één van onze boksers er is, dan zijn de anderen ook aanwezig. Er zitten wel een aantal mensen. Maar de publieke belangstelling is voor dit soort evenement sowieso nooit erg groot."

Beluister hierboven heel het gesprek met Bonthuis.