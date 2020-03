Cor Pot over situatie bij Feyenoord: 'Niet te zwaar tillen aan onderbreken van onze flow'

"Wij wachten nog wel op groen licht", zegt assistent Cor Pot. "Er is gezegd dat we dit weekend vrij hadden en overleg zouden hebben over maandag. Dat moet nog gebeuren. Dat gaat via de medische staf. We hebben nog niks gehoord, maar we gaan er gewoon vanuit dat we om half negen op de club zijn, maar je weet niet wat er gebeurt."

'Normale training'

Pot kijkt niet op tegen het hervatten van de trainingen. "Als er groen licht wordt gegeven, dan zie ik er niet tegenop. Dan wordt het vast verantwoord besloten. Wij hebben niet zo'n grote groep, dus de training zal er niet anders uitzien dan normaal."

De selectie heeft flesjes handzeep meegekregen. "Om iedere keer je handen mee schoon te maken. Er zijn wat richtlijnen gegeven natuurlijk. Geen handen geven, elkaar niet aanraken. Dat hoort er ook bij. Die maatregelen moet je nemen. Morgen zal er wel een nieuwe briefing komen."

Goede flow

Feyenoord's goede flow wordt onderbroken door het virus. "Daar moeten we niet te zwaar aan tillen. We gaan gewoon op dezelfde manier door waarmee we zijn begonnen. We zijn ook zo begonnen, dus dat kunnen we ook opnieuw."

Beluister hierboven heel het gesprek met Cor Pot.