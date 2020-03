Alle scholen en horeca vanaf maandag dicht

De scholen en kinderopvangcentra gaan maandag niet open en ook de horeca moet de deuren sluiten. Het kabinet neemt verregaande maatregelen in de strijd tegen het coronavirus.

Voor kinderen van ouders die in vitale beroepen werken, zoals in de zorg of bij de hulpdiensten, wordt opvang geregeld, zodat ze aan het werk kunnen blijven. Dat bevestigen Haagse bronnen aan de NOS.

Zometeen om 17:30 uur is er een persconferentie, die live wordt uitgezonden door Radio Rijnmond en op tv door de NOS.



Eerder op de dag besloten veel scholen al zelf om klassikaal onderwijs tot nader order te stoppen, zoals de MBO-instellingen in Rotterdam.Voor middelbare scholen zijn de eindexamenklassen het belangrijkst, zegt de VO-Raad, de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs bij de NOS. "Een mogelijkheid is om de examenklassen wel door te laten gaan en de focus op die leerlingen te leggen."

Hoe scholen om zullen gaan met de Cito-toets van achtstegroepers wordt komende week duidelijker. "Dat is natuurlijk heel belangrijk", zegt een woordvoerder van de PO-Raad (basisonderwijs).

Volg alles over het coronavirus in ons speciale dossier: