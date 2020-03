Alex Pastoor keerde terug uit Oostenrijk vanwege het coronavirus: 'Ik hield vijf meter afstand van mijn moeder'

Voormalig trainer van Sparta en Excelsior, Alex Pastoor, is tegenwoordig trainer bij SCR Altach in Oostenrijk. Omdat de situatie daar vanwege het coronavirus nijpend is, keerde hij terug naar Nederland.

Zaterdagnacht reed Pastoor terug naar Nederland. Hij houdt bewust rekening met het virus. "Vandaag heb ik mijn zieke moeder bezocht en dan houd ik vijf meter afstand met een sjaal voor mijn mond. Ik ben als de dood dat ik wat dan ook zou kunnen overbrengen op haar", vertelt Pastoor tegenover Rijnmond.

Schema om fit te blijven

De spelers van het Oostenrijkse Altach kregen van Pastoor een schema mee om fit te blijven. "Ik heb het volledige vertrouwen in de spelers. Dat is net zo als het meegeven van een schema in de zomer- of de winterpauze. Er is altijd een bepaald deel van de spelers die zijn kont ermee afveegt en zelf bepaalt wat hij doet. Dat percentage neem ik op de koop toe. Al geloof ik niet dat ze het programma weggooien.

Ze krijgen wel een horloge mee, dus we zouden het achteraf prima kunnen controleren. We hebben met klem gevraagd: ga niet vliegen en zorg dat je niet naar drukke gelegenheden gaat. Blijf zoveel mogelijk thuis. Ik ben daarom ook teruggereden, terwijl ik normaal altijd terugvlieg."

