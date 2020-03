Arno Havenga over afgelasten OKT Oranje waterpolodames: 'Al vier keer nieuwe plannen gemaakt'

"Gisteren was de dag dat de halve finales hadden moeten plaatsvinden. Die wedstrijd moesten we winnen en moeten we nog steeds winnen om naar Tokio (waar de Olympische Spelen gehouden worden, red.) te gaan.

Het toernooi is uitgesteld vanwege het coronavirus. Nu zitten we hier en moeten we nieuwe plannen maken."

De faciliteiten in Nederland zijn ook niet meer beschikbaar. "Ik heb volgens mij al vier keer andere plannen gemaakt. Nu zouden we morgen weer starten in Zeist met restricties en op een gekunstelde manier. Dit omdat we er nog steeds vanuit gaan dat we 17 tot en met 24 mei het Olympisch Kwalificatie Toernooi moeten spelen.

Alleen gaan nu alle accommodaties op slot. We kunnen nu niet meer centraal trainen. Het betekent niet dat die dames helemaal niks meer doen, maar zoals we het normaal doen, staat on hold."

