Lange rijen bij coffeeshops door coronamaatregelen

Een lange rij voor een coffeeshop in Kralingen

Een lange rij voor een coffeeshop in Rotterdam-Centrum

Bij coffeeshops in de regio Rotterdam zijn enorm lange rijen ontstaan na de mededeling van het kabinet om de horeca tot 6 april te sluiten. Op die manier moet verdere verspreiding van het coronavirus worden tegengegaan.

Wietgebruikers proberen op het laatste moment nog drugs in te slaan, zoals bij een coffeeshop in Rotterdam-Kralingen. Eigenlijk moesten de coffeeshops op last van het kabinet net als andere horecazaken sinds 18:00 uur sluiten.

