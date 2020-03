Wachttijd coronatesten loopt op

Bij het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht wachten vijftien mensen op het resultaat van een test, die moet uitwijzen of zij besmet zijn met het coronavirus.

Het ziekenhuis test bij een verdenking mensen eerst zelf, maar het testresultaat moet daarna geverifieerd worden bij het Erasmus MC in Rotterdam.

De wachttijd is opgelopen tot anderhalve dag, zegt De Vos: "en dat is niet vreemd, het EMC heeft het gewoon razend druk, want dit is een hele bijzondere situatie."

Ze benadrukt dat het ook géén probleem is: "We testen mensen natuurlijk zelf al en gaan voor behandeling niet wachten op verificatie." In totaal zijn in Dordt al zestig mensen getest.

Tot nu toe is bij één patiënt het virus vastgesteld. Het Albert Schweitzer Ziekenhuis is voorbereid op meer patiënten: "we hebben een hele afdeling in gereedheid gebracht."

Over aantallen bedden spreekt De Vos niet: "Mocht deze afdeling vol komen te liggen, dan openen we een extra afdeling."

